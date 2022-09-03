Разнесли в пух и прах: не поверите, за что иностранцы ненавидят эту культовую советскую комедию

У зарубежных зрителей есть ряд вопросов к картине.

Комедию «Человек с бульвара Капуцинов» называют весьма успешной пародией на американские фильмы о ковбоях. В СССР лента обрела бешеную популярность, а вот сердца зарубежных зрителей так и не покорила.

Картина, полная юмора, песен, красивых женщин и эффектных сцен с драками и перестрелками, оказалась не столь востребована за рубежом. Более того, многие иностранцы буквально ненавидят культовую советскую комедию.

Комментарии иностранных зрителей можно увидеть на портале IMBD . Особенно многих возмутила неочевидность характеров героев, которые могут производить ложное первое впечатление.