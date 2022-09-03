Разнесли в пух и прах: не поверите, за что иностранцы ненавидят эту культовую советскую комедию
У зарубежных зрителей есть ряд вопросов к картине.
Комедию «Человек с бульвара Капуцинов» называют весьма успешной пародией на американские фильмы о ковбоях. В СССР лента обрела бешеную популярность, а вот сердца зарубежных зрителей так и не покорила.
Картина, полная юмора, песен, красивых женщин и эффектных сцен с драками и перестрелками, оказалась не столь востребована за рубежом. Более того, многие иностранцы буквально ненавидят культовую советскую комедию.
Комментарии иностранных зрителей можно увидеть на портале IMBD. Особенно многих возмутила неочевидность характеров героев, которые могут производить ложное первое впечатление.
«Что заставило их в 1987 году столкнуть кино и церковь? Даже местный киллер Черный Джо получается лучше пастора. Что это такое? Какие мысли это вызовет?» — возмутился один из иностранных зрителей.