«Размером с Ярославль»: у новой «Фантастической четверки» тот же грубый ляп, что у «Интерстеллара» — у фильмов не только черные дыры похожи

Не сценаристы плохие — просто жанр такой.

«Фантастическая четверка: Первые шаги» — бодрое обновление для команды героев, которых долго пытались реанимировать в кино. Новый фильм получился живым, с классными визуалами и без лишнего пафоса. Но не без киноляпов, от которых знающие зрители закрывают лицо рукой.

Сцена с Серебряным Серфером и нейтронной звездой выглядит безумно круто. Героиня Джулии Гарнер в погоне за космическим кораблем четверки скользит по сияющему аккреционному диску — буквально как… серфер по волнам Тихого океана.

Сам аккреционный диск — это не фантастика. Он действительно может образоваться вокруг нейтронной звезды, если та активно пожирает материю с соседней звезды или планеты. Но вот дальше начинаются нюансы.

В фильме упоминается «большая нейтронная звезда». Таких не бывает.

«Все такие объекты суперплотные, но размером с Ярославль, и на почти световой скорости эту малютку даже не успеешь заметить взглядом», — объясняют в Telegram-канале о космосе и кино «Башкирская аналитика».

Еще одна беда перекочевала в «Первые шаги» уже из легендарного «Интерстеллара» (не исключаем, что черная дыра, похожая на Гаргантюа, тоже), научившего зрителей — возле массивных объектов время начинает замедляться.

«Но ведь околосветовая скорость тоже очень влияет на ощущение времени. Не только гравитация важна, но и скорость.

Потому не только Серфер, но и Четверка, летающая там на 0.88 скорости света, тоже бы ощутила резкие временные изменения у окружающего мира», — подытожил блогер.

Справедливости ради, эта проблема есть у многих Sci-Fi-фильмов, заигрывающих с замедлением времени, и отменять такую условность — отменять научную фантастику как жанр. Ну или как минимум — переделывать почти все сценарии.

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