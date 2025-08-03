Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Размером с Ярославль»: у новой «Фантастической четверки» тот же грубый ляп, что у «Интерстеллара» — у фильмов не только черные дыры похожи

«Размером с Ярославль»: у новой «Фантастической четверки» тот же грубый ляп, что у «Интерстеллара» — у фильмов не только черные дыры похожи

3 августа 2025 13:17
«Размером с Ярославль»: у новой «Фантастической четверки» тот же грубый ляп, что у «Интерстеллара» — у фильмов не только черные дыры похожи

Не сценаристы плохие — просто жанр такой.

«Фантастическая четверка: Первые шаги» — бодрое обновление для команды героев, которых долго пытались реанимировать в кино. Новый фильм получился живым, с классными визуалами и без лишнего пафоса. Но не без киноляпов, от которых знающие зрители закрывают лицо рукой.

Сцена с Серебряным Серфером и нейтронной звездой выглядит безумно круто. Героиня Джулии Гарнер в погоне за космическим кораблем четверки скользит по сияющему аккреционному диску — буквально как… серфер по волнам Тихого океана.

Сам аккреционный диск — это не фантастика. Он действительно может образоваться вокруг нейтронной звезды, если та активно пожирает материю с соседней звезды или планеты. Но вот дальше начинаются нюансы.

«Размером с Ярославль»: у новой «Фантастической четверки» тот же грубый ляп, что у «Интерстеллара» — у фильмов не только черные дыры похожи

В фильме упоминается «большая нейтронная звезда». Таких не бывает.

«Все такие объекты суперплотные, но размером с Ярославль, и на почти световой скорости эту малютку даже не успеешь заметить взглядом», — объясняют в Telegram-канале о космосе и кино «Башкирская аналитика».

Еще одна беда перекочевала в «Первые шаги» уже из легендарного «Интерстеллара» (не исключаем, что черная дыра, похожая на Гаргантюа, тоже), научившего зрителей — возле массивных объектов время начинает замедляться.

«Размером с Ярославль»: у новой «Фантастической четверки» тот же грубый ляп, что у «Интерстеллара» — у фильмов не только черные дыры похожи

«Но ведь околосветовая скорость тоже очень влияет на ощущение времени. Не только гравитация важна, но и скорость.

Потому не только Серфер, но и Четверка, летающая там на 0.88 скорости света, тоже бы ощутила резкие временные изменения у окружающего мира», — подытожил блогер.

Справедливости ради, эта проблема есть у многих Sci-Fi-фильмов, заигрывающих с замедлением времени, и отменять такую условность — отменять научную фантастику как жанр. Ну или как минимум — переделывать почти все сценарии.

Ранее мы писали: Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе

Фото: Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025), «Интерстеллар» (2014)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Поменяйте ему памперс, или он за себя не отвечает: Франклин Ричардс в MCU так силен, что может убить и оживить Галактуса — и не только Поменяйте ему памперс, или он за себя не отвечает: Франклин Ричардс в MCU так силен, что может убить и оживить Галактуса — и не только Читать дальше 2 августа 2025
Кто ребенок Сью и Рида из «Фантастической четверки»? У пары двое детей — оба с выдающимися способностями Кто ребенок Сью и Рида из «Фантастической четверки»? У пары двое детей — оба с выдающимися способностями Читать дальше 31 июля 2025
Самый мрачный «Человек-паук» в истории: «Совершенно новый день» станет новым супер-кроссовером Marvel — без мультивселенных, зато с Карателем Самый мрачный «Человек-паук» в истории: «Совершенно новый день» станет новым супер-кроссовером Marvel — без мультивселенных, зато с Карателем Читать дальше 3 августа 2025
Ждали нового «Дэдпула» в ближайшие годы? Обойдетесь: у Marvel поменялись планы — на сиквел не хватает денег Ждали нового «Дэдпула» в ближайшие годы? Обойдетесь: у Marvel поменялись планы — на сиквел не хватает денег Читать дальше 2 августа 2025
Робот является ангелом, а герой давно мертв: чем на самом деле закончился «Интерстеллар» Робот является ангелом, а герой давно мертв: чем на самом деле закончился «Интерстеллар» Читать дальше 1 августа 2025
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности» «Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности» Читать дальше 3 августа 2025
«Аватар 4» и «Аватар 5» будем ждать еще 13 лет: Кэмерон рассекретил, чем займется после «Огонь и пепел» «Аватар 4» и «Аватар 5» будем ждать еще 13 лет: Кэмерон рассекретил, чем займется после «Огонь и пепел» Читать дальше 2 августа 2025
Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе Читать дальше 2 августа 2025
В каком порядке смотреть «Фантастическую четверку» — а что можно пропустить? Готовимся к премьере, чтобы не запутаться В каком порядке смотреть «Фантастическую четверку» — а что можно пропустить? Готовимся к премьере, чтобы не запутаться Читать дальше 2 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше