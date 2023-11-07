Здоровое питание ни при чем: 100-летний пенсионер раскрыл секрет долголетия

Житель Великобритании по имени Дэвид Флакер дожил до 100 лет. Отметивший вековой юбилей мужчина энергичностью способен превзойти молодежь.

Он до сих пор работает. Причем не для того, чтобы оплачивать счета. Пожилому человеку просто скучно сидеть дома.

Отдых и сидение в кресле перед телевизором его не привлекают — именно активность Флакер считает залогом своего крепкого здоровья и долгой жизни. Так что трижды в неделю он трудится в магазине, который функционирует при хосписе: разбирает товары и поддерживает порядок.