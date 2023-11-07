Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Здоровое питание ни при чем: 100-летний пенсионер раскрыл секрет долголетия

Здоровое питание ни при чем: 100-летний пенсионер раскрыл секрет долголетия

7 ноября 2023 16:02
Здоровое питание ни при чем: 100-летний пенсионер раскрыл секрет долголетия

Разменял сотню и полон энергии.

Житель Великобритании по имени Дэвид Флакер дожил до 100 лет. Отметивший вековой юбилей мужчина энергичностью способен превзойти молодежь.

Он до сих пор работает. Причем не для того, чтобы оплачивать счета. Пожилому человеку просто скучно сидеть дома.

Отдых и сидение в кресле перед телевизором его не привлекают — именно активность Флакер считает залогом своего крепкого здоровья и долгой жизни. Так что трижды в неделю он трудится в магазине, который функционирует при хосписе: разбирает товары и поддерживает порядок.

«Я пошел снова работать, потому что терпеть не могу безделье. Я должен что-то делать. Руки у меня на месте и должны быть заняты», — цитирует мужчину BBC.

Фото: Фотобанк - unsplash.com
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше