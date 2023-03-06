Размах владений советского Ихтиандра поражает воображение: не для простых людей

От такого не откажется ни один человек.

Возможность уехать как можно дальше от шумного города — это мечта многих жителей мегаполисов. И Владимиру Кореневу удалось воплотить ее в реальность.

Талантливый актер полюбился зрителям благодаря роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия». И в его карьере было еще немало интересных и популярных работ. Поэтому он смог хорошо подготовиться к заслуженной пенсии и даже приобрел огромный участок площадью 60 соток, на котором расположилась уютная дача.

Но мужчину беспокоила старая терраса, поэтому он обратился за помощью к настоящим профессионалам. Дизайнеры программы «Идеальный ремонт» обновили интерьер и поставили там светлый диван. Более того, они даже украсили часть обширных владений Коренева. На его земле образовалась просторная костровая зона с роскошным обеденным столом и качелями. А также появились дополнительные места отдыха с модными подвесными креслами, которым обрадовался бы любой человек.