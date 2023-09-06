Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи

Колечко на пальце и штамп в паспорте - не панацея от измены. Согласно статистике, женатые мужчины довольно часто ходят налево, но далеко не каждый решается оставить семью ради нового увлечения. А те, кто решился на этот крайний шаг, спустя некоторые время могут горько об этом пожалеть. Эксперты назвали имена, которые чаще всего носят коварные разлучницы.

Алла

Эгоизм - одно из главных качеств Аллы. Женщина, получившая при рождении это имя, любит только себя, а окружающих воспринимает как источники необходимых ей ресурсов. Деньги, восхищение, продвижение по карьерной лестнице - если человек не может дать ей ничего из этого списка, она вряд ли станет поддерживать с ним отношения.

Алла очень капризна и своевольна. Она считает, что может делать все, что захочет, и никто ей не указ.

Время от времени, чтобы убедиться в своем всемогуществе, она уводит чужих мужей. Несчастные думают, что нашли идеальную женщину, но на самом деле Алла лишь манипулирует ими, а как только наиграется, бросает.

Анна

Аня - натура романтичная, но непостоянная. Обладательница этого имени то и дело в кого-нибудь влюбляется, и, конечно же, каждый раз думает, что уж теперь-то точно навсегда. “Для чувств нет никаких преград”, - под таким девизом живет Анна и беспрекословно ему следует. Если человек, покоривший ее сердце, уже женат, что ей мешает увести его?

Девушка, нареченная этим именем, искренне думает, что тем самым спасает беднягу от рутины и жизни с нелюбимой женой.

Увы, спустя некоторое время после начала отношений Анна понимает, что ошиблась. Она полюбила совсем не того человека, вернее, свою фантазию. Вот только разрушенную ею семью уже не склеить.

Анастасия

Яркая и эффектная Анастасия - воплощенная мечта любого мужчины. Она необычайно привлекательна внешне, умна, обладает отличным чувством юмора. Но, помимо положительных качеств, Настя обладает и отрицательными, которые тщательно скрывает. И главное из них - эгоизм, она ценит только свой собственный комфорт.

Если Анастасия почувствует влечение к женатому мужчине, то, несомненно, сделает все возможное, чтобы увести его от законной супруги.

Во-первых, запретный плод сладок, и Насте непременно хочется его попробовать. Во-вторых, ею движет спортивный азарт - настолько ли она хороша, чтобы за ней пошли на край света? И, наконец, она просто эгоистично следует своим желаниями.