Разлучницы: женщины с этими именам легко уведут мужчину из семьи

Наличие законной супруги и детей — не помеха для любительниц разрушить чужую семью. Некоторые женщины даже испытывают азарт, когда заводят роман с несвободным мужчиной. Им интересно, хватит ли у них власти, чтобы вырвать избранника из объятий жены. По наблюдениям экспертов, чаще всего разлучницы носят эти три имени.

Екатерина

Обладательница этого имени производит впечатление неприступной крепости. Катя — превосходный стратег, она разыгрывает свою партию как по нотам. Вокруг этой женщины всегда много поклонников, но она будет отшивать одного за другим, а потом как бы невзначай бросать взгляд на женатого мужчину. Рано или поздно тот почувствует себя заинтригованным.

«Неужели она только ради меня остается одна?» — этот вопрос не дает покоя несчастной жертве.

Хорошенько потомив его, Екатерина начнет решительные действия. Даже глубоко женатый мужчина не устоит под таким напором. Как правило, Катя останавливает свой выбор на успешном и обеспеченном семьянине, чтобы в конце концов прибрать его к своим рукам.

Наталья

Наталью привлекают мужчины постарше, опытные, состоявшиеся в жизни. Не беда, что тот, на кого обладательница имени положила глаз, уже окольцован. Жена, как известно, не стена, может и подвинуться. Наташа станет для своего избранника идеальной любовницей — терпеливой, нетребовательной, понимающей. Именно ей он может доверить все свои тайны.

Женщина, нареченная этим именем, неспроста так внимательно слушает своего любовника.

Она подмечает его слабые места, проблемы во взаимоотношениях с женой, и пользуется полученными знаниями в своих целях. Если мужчина ругает законную спутницу жизни за неухоженность, Наташа станет образцом красоты. Упомянет, что жена кормит невкусно — встанет к плите. А там и развод не за горами.

Юлия

Для Юли роман с женатым мужчиной — прежде всего азартное соревнование. Ей интересно, насколько сильно она сможет привязать к себе «женатика» и получится ли увести его от жены. Чтобы добиться своей цели, обладательница имени будет прибегать к самым разным хитростям. И в результате все-таки получит свое.

Вот только не факт, что вскоре после триумфа Юлия не охладеет в своему «трофею».

Парадоксально, но она может испытать отвращение к тому, кто оказался такой легкой добычей. Да и когда вулкан запретных страстей погаснет, девушке станет нестерпимо скучно. Чтобы развеяться, Юля может снова выйти на охоту и испытать силу своих чар на очередной жертве.