Разлучницы: 3 женских знака Зодиака, которые легко уведут чужого мужа из семьи

“Не доверяй подружке, доверяй подушке”, - говорили в старину, и, возможно, в чем-то были правы. Историй о том, как любимая и проверенная временем подруга, коллега или новая знакомая увела из семьи мужчину, пруд пруди - и как справиться с этой напастью, совершенно непонятно. По словам астрологов, предугадать, с какой дамой опасно связываться, можно, если заглянуть в ее социальные сети и узнать дату рождения. Дело в том, что самыми коварными разлучницами чаще всего оказываются представитльницы трех знаков. Рассказываем, о ком же идет речь.

Овен

Представительницы огненного знака вторгаются в чужое личное пространство с такой самоуверенностью, какой можно только позавидовать. Если женщина-Овен положила глаз на уже занятого мужчину, ее это не только не остановит - напротив, раззадорит еще больше. Уроженцы этого знака в принципе воспринимают жизнь как соревнование, в котором победит сильнейший, поэтому они не откажутся одержать по пути еще одну победу.

На моральные принципы даме-Овну глубоко наплевать - ей только в кайф поступать вопреки общепринятым правилам, устанавливая свои.

Поэтому увести чужого мужа для нее проще простого.

Скорпион

Пожалуй, самая опасная разлучница в гороскопе - женщина-Скорпион. За ней тянется репутация femme fatale, что не только не отталкивает, а, наоборот, притягивает к ней мужчин.

Представительница водного знака умеет создать вокруг себя атмосферу тайны, загадки, которую хочется разгадать, она умело манипулирует своими поклонниками, чтобы добиться от них желаемого.

Если дама-Скорпион пожелает охмурить женатого мужчину, ей даже не придется слишком сильно стараться - достаточно обольстительно улыбнуться, и вот уже вчерашний примерный семьянин сам бежит на ее зов.

Стрелец

Женщины-Стрельцы славятся своей расчетливостью. Они прекрасно знают, на какие слабые места мужчины стоит надавить, чтобы получить его в свое распоряжение. Надоел семейный быт?

“Ой, как я тебя понимаю”. Жена перестала следить за собой? “Да ты ж мой бедненький”. Перестало хватать свежих ощущений? “Иди сюда, сейчас организуем”.

Рядом с понимающей, душевной, веселой дамой-Стрельцом женатый мужчина как будто бы оживает и возвращается в то время, когда его еще не окольцевали. Естественно, ему хочется “продолжения банкета”, а женщина-Стрелец и не против.