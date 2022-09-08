Разлучница? Козловский засветился на отдыхе с возлюбленной

С недавних пор в Сети обсуждают расставание Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной. После того как актриса вышла в свет с бывшим мужем Арчилом Геловани, интернет-пользователи решили, что она поставила точку в отношениях с режиссером.

Впрочем, эти слухи лишь обрадовали хейтеров. Все потому, что роман Акиньшиной и Козловского начался некрасиво. Режиссер ушел от Ольги Зуевой вскоре после того, как она родила ему дочь Оду Валентину. Затем в Сеть проникла информация о его интрижке с Акиньшиной, которую тут же окрестили разлучницей.

Звезды не спешат официально подтверждать свою связь, однако факты говорят сами за себя. Как пишет портал «СтарХит », Козловский засветился на отдыхе со своей возлюбленной, а значит, о расставании можно не говорить.

Одна из пользовательниц Сети опубликовала на своей странице видео, снятое в Турции. В кадрах ролика запечатлены актриса и режиссер, которые отказались сделать совместное фото с поклонницей, объяснив это тем, что они находятся на отдыхе.