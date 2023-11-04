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Разлучила детей и нашла приемных родителей: у Пугачевой стало на одну проблему меньше

4 ноября 2023 13:30
Разлучила детей и нашла приемных родителей: у Пугачевой стало на одну проблему меньше

Певица предпочитает не афишировать этот эпизод.

Четыре года назад прессу потрясла добрая, но странная новость: Алла Пугачева оформила опеку над своим внучатым племянником Женечкой, поэтому у певицы стало на одного ребенка больше. Рыжий мальчишка, кстати, вписался идеально. На новую «маму» он оказался похож гораздо сильнее, чем Лиза и Гарри вместе взятые.

Однако долго семейная идиллия не продлилась. Паренек, которого Пугачева при всех величала приемным сыном, не задержался в семье певицы. Оставлять его у себя звезда сцены не стала.

Королева российской эстрады действительно присматривала за Женей, в этом ей помогал помощник. А жена помощника была назначена няней для мальчика. К ней-то оставшийся сиротой при живых родителях малыш и прикипел сердцем и душой. Именно ее стал называть мамой, а помощника — папой.

И тогда добросердечная чета приняла непростое решение — усыновить Женю, опекунша этому не возражала. Рыжего родственника Пугачева не бросила. Пока певица была в России, мальчик часто гостил у нее и был дружен с Лизой и Гарри.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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