Разинете рты, увидев 46-летнюю Тоневу из «Фабрики звезд»: внимание на лицо и бедра

Прошло уже больше 20 лет с тех пор, как Ирина Тонева впервые появилась на экранах. Кажется, участница «Фабрики звезд» скрывает секрет вечной молодости, ведь за прошедшее время она практически не изменилась. На новом видео певица продемонстрировала стройную фигуру и в очередной раз поразила публику.

Артистка показала, как примеряет новый купальник и пляжный халат для поездки на море. Такой талии впору завидовать и в 30, а ведь Ирине через четыре года будет уже 50 лет. Звезда «Фабрики» находится в отличной форме — на бедрах ни следа целлюлита. Морщин на лице солистки тоже не наблюдается, в свои годы она по-прежнему выглядит как юная девочка.

В одном из интервью Тонева рассказала, что уже много лет придерживается вегетарианской диеты: она полностью отказалась от мяса, рыбы, молочных продуктов. Здоровое питание и регулярные занятия спортом помогают ей держать себя в тонусе.