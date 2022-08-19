Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением

Продюсер Андрей Разин сделал громкое заявление о том, что могила Юрия Шатунова пуста, а его похороны были ненастоящими. В случившемся он обвинил директора солиста «Ласкового мая» Аркадия Кудряшова.

Мимо этих слов не прошел адвокат семьи ныне покойного артиста Сергей Васильев. Юрист выступил с заявлением, подчеркнув, что Разина ждут ответные меры.

По его словам, продюсер распространяет заведомо ложные сведения, чем нарушает закон. Васильев подчеркнул, что Разин не только бросил тень на репутацию Кудряшова, но и подверг сомнению правомерность действий сотрудников Троекуровского кладбища и крематория, где проходила кремация тела исполнителя. Все это адвокат не намерен оставлять безнаказанным.

Васильев подчеркнул, что слова продюсера не соответствуют действительности. «Если будет организована какая-то проверка, мы ее с честью пройдем», — заявил юрист в эксклюзивном материале для «АиФ».