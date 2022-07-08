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Разина могут привлечь к уголовной ответственности: такого не ожидал никто

8 июля 2022 10:30
Разина могут привлечь к уголовной ответственности: такого не ожидал никто

Продюсер обвинил судью в доведении Шатунова до смерти.

Резонансное заявление Андрея Разина получило свое продолжение. Напомним, не так давно бывший продюсер «Ласкового мая» выложил в соцсетях пост, в котором прямо называл виновника в гибели Юры Шатунова. Якобы до инфаркта певца довела судья, которая незадолго до его кончины вынесла вердикт в пользу исполнителя. Тем самым артист получил права на песни коллектива.

Разин, который уже много лет спорил с Шатуновым по поводу хитов группы, считает, что судья намеренно вселила в певца надежду. От этих бурных эмоций его сердце и не выдержало. При этом, по словам продюсера, судья знала о незаконности решения. И теперь он намерен подать на нее жалобу.

Менеджер исполнителя Аркадий Кудряшов возмутился поведением Разина, подчеркнув, что он бросает тень на всю систему судебного процесса в стране. А адвокат Ольга Власова полагает, что слова Разина могут привести к возбуждению уголовного дела о клевете.

«Выражения могут стать предметом отдельного судебного иска», — объяснила юрист для Telegram-канала «Звездач».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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