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Киноафиша Статьи Разин подсуетился: вскрылась правда о двойнике покойного Шатунова

Разин подсуетился: вскрылась правда о двойнике покойного Шатунова

12 июля 2022 17:45
Разин подсуетился: вскрылась правда о двойнике покойного Шатунова

Продюсер мечтал повторить свой успех.

Андрей Разин готовил двойника Юры Шатунова. Подробностями ситуации поделилась Алена Жигалова в своем YouTube-проекте.

По словам журналистки, грандиозная слава «Ласкового мая» не давала покоя продюсеру, ведь группа спустя годы может похвастаться огромной армией поклонников, а ее песни знает едва ли не каждый россиянин. Именно поэтому Разин решил представить публике свой второй проект, который бы напоминал о знаменитом коллективе, а солист бы полностью копировал стиль Шатунова на пике его славы.

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При этом журналистка уверена, что молодой артист-протеже продюсера был родом из Молдавии. По предположению Жигаловой, он мог быть внебрачным сыном актрисы Ингеборги Дапкунайте. Слушатели же однако не оценили попыток продюсера и отказались полюбить новую версию «Ласкового мая». В итоге проект провалился.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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