Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Разин не стал молчать: назван виновный в смерти Шатунова

Разин не стал молчать: назван виновный в смерти Шатунова

5 июля 2022 12:25
Разин не стал молчать: назван виновный в смерти Шатунова

Продюсер пообещал, что добьется наказания для тех, кто довел певца до инфаркта.

После скоропостижной смерти Юры Шатунова на его бывшего друга и партнера по группе «Ласковый май» Андрея Разина обрушилась волна критики. Поклонники и некоторые друзья певца были уверены, что именно судебные препирательства с продюсером за хиты коллектива и подкосили здоровье исполнителя. За несколько дней до случившегося суд встал на сторону Шатунова и разрешил ему исполнять композиции прошлых лет. И именно это, по мнению Разина, и стало непоправимой ошибкой.

«Вы издеваетесь?!»: триумф «Пластилиновой вороны» возмутил иностранцев

На фоне негативных комментариев хейтеров продюсер не стал молчать и назвал виновного в смерти музыканта. По его словам, это была судья, которая вынесла вердикт в пользу певца. Разин считает, что тем самым Юрия напрасно обнадежили. Он подчеркнул в соцсетях, что подобное эмоциональное перенапряжение вместе с насыщенным гастрольным графиком и повлияло на скорый уход исполнителя из жизни. Разин уже пообещал, что напишет жалобу на действия судьи и добьется того, чтобы ее лишили статуса. Кроме того, он собирается оспорить решение, отсудив себе права на хиты.

Фото: Legion-Media, Komsomolskaya Pravda/East News 
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Related video