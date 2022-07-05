Разин не стал молчать: назван виновный в смерти Шатунова

После скоропостижной смерти Юры Шатунова на его бывшего друга и партнера по группе «Ласковый май» Андрея Разина обрушилась волна критики. Поклонники и некоторые друзья певца были уверены, что именно судебные препирательства с продюсером за хиты коллектива и подкосили здоровье исполнителя. За несколько дней до случившегося суд встал на сторону Шатунова и разрешил ему исполнять композиции прошлых лет. И именно это, по мнению Разина, и стало непоправимой ошибкой.

«Вы издеваетесь?!»: триумф «Пластилиновой вороны» возмутил иностранцев

На фоне негативных комментариев хейтеров продюсер не стал молчать и назвал виновного в смерти музыканта. По его словам, это была судья, которая вынесла вердикт в пользу певца. Разин считает, что тем самым Юрия напрасно обнадежили. Он подчеркнул в соцсетях, что подобное эмоциональное перенапряжение вместе с насыщенным гастрольным графиком и повлияло на скорый уход исполнителя из жизни. Разин уже пообещал, что напишет жалобу на действия судьи и добьется того, чтобы ее лишили статуса. Кроме того, он собирается оспорить решение, отсудив себе права на хиты.