Разгуливает на свободе: как выглядит сын Чикатило, который пошел по стопам отца

Узнав о страшных преступлениях Андрея Чикатило, родные отреклись от него. Жена «ростовского потрошителя», которую он ласково называл Фенечкой, и его дочь Людмила спешно переехали в другой город, сменив фамилию. Они старались скрыть родственную связь с маньяком. А вот его сын повел себя иначе.

Юрий Чикатило не стыдился того, что в его жилах течет кровь ужасного преступника, на счету которого как минимум 43 невинные жизни. Более того, он также встал на скользкую дорожку и неоднократно был замечен в злостном нарушении закона.

Впервые это случилось еще до ареста убийцы. Его наследник получил условный срок за кражу. Когда Чикатило оказался за решеткой, Юрий уехал в Харьков, но спустя годы вернулся. Он разъезжал по Ростовской области на дорогой иномарке и занимался рэкетом, угрожая своим жертвам тем, что гены отца могут взять свое, поэтому имущество лучше отдать по-хорошему. К тому же его обвиняли в изнасиловании.

Задержали Юрия те же самые сотрудники правоохранительных органов, которые вели поиски душегуба. В заключении бандит провел почти 13 лет и теперь разгуливает на свободе. От криминального прошлого он не открещивается. И мечтает продать свою биографию, чтобы беззаботно прожить остаток дней на полученный гонорар.