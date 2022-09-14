Разгрузите мозги забавным тестом: какой вы эмодзи?

В конце девятнадцатого - начале двадцатого века довольно большое распространение получил язык эсперанто, созданный польским лингвистом и окулистом Людвиком Заменгофом. Его последователи считали, что этот язык способен стать универсальным, и скоро все люди планеты будет говорить на одном и том же наречии - на эсперанто. Мечты эсперантистов не сбылись, зато сегодня можно достаточно уверенно говорить о том, что международный язык существует. Речь, как нетрудно догадаться, идет об эмодзи, которые одинаково выглядят в любой точке планеты и несут, за редким исключением, один и тот же посыл. Первый эмодзи появилась в 60-е годы прошлого века - художник Харви Бэлл нарисовал большую круглую улыбающуюся физиономию для рекламы. Лаконичное изображение стало очень популярным в следующее десятилетие, оно появлялось на кружках, значках и других предметах, его начали обозначать словом “смайл” - “улыбка”. В дальнейшем, с развитием технологий, смайлики перекочевали в электронную коммуникацию. Термин “эмодзи” появился в Японии - так называли микрокартинки, обозначающие разные настроения пользователя, они использовались в пейджерах, эсэмэсках, а потом и в интернете.

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