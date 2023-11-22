Разгневал донских казаков: съемки в этом фильме чуть не обернулись бедой для Ефремова

Олег Ефремов сильно потрепал нервы всей съемочной группе по время работы над картиной «Здравствуй и прощай». Актер выпивал, из-за чего творческий процесс часто приходилось приостанавливать. А однажды он чуть не стал жертвой побоища, не на шутку разозлив своих собутыльников.

Съемки велись в небольшой станице недалеко от Ростова-на-Дону. Когда местные позвали актеров на казачью свадьбу, то режиссер устроил всем выходной. Однако на празднике по вине Ефремова произошел конфликт.

Недаром говорят, что за общим столом не стоит поднимать тему политики. Артист позабыл об этом правиле и при всех начал хвалить Никиту Хрущева. По его мнению, тот сделал многое для развития театра и кино. Но эти дифирамбы сильно разгневали казаков.

Все дело в том, что они ненавидели государственного деятеля за приказ выращивать кукурузу. Прежде в станице культивировали пшеницу, из-за чего все имели неплохой достаток. А после нововведения начали жить гораздо хуже, за что и проклинали Никиту Сергеевича.

В результате один из казаков потерял самоконтроль и схватил Ефремова за грудки. Но съемочная группа вовремя вмешалась и разняла скандалистов.