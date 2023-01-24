Разгадали спустя полвека: так вот кем работал Ипполит из «Иронии судьбы»

«Ирония судьбы, или С легким паром!» появилась на советских экранах в середине 70-х и до сих пор считается одним из главных фильмов СССР. Из поколения в поколение зрители пересматривают любимую картину, однако некоторые загадки им удается разгадать только сейчас.

Дело в том, что профессия Ипполита в исполнении Юрия Яковлева покрыта тайной для зрителей. В фильме никогда не упоминается его место работы, однако он может позволить себе и автомобиль, и настоящие французские духи. Из-за этого многие были уверены, что он является работником сферы торговли или офицером КГБ, но все эти догадки не оказались правдой.

Ответ же скрывался в пьесе Эмиля Брагинского, которая и легла в основу фильма. В постановке Ипполит утверждает, что «у меня в доме или в моей лаборатории он бы не мог появиться», имея в виду Женю, оказавшегося в чужой квартире. В картине не упоминается лаборатория, но из этого факта можно сделать вывод, что Ипполит является руководителем научной лаборатории.

Пользователи Сети согласились с подобной версией. Как отмечали многие, эта должность объяснила бы не только благосостояние героя, но и основные черты его характера — педантизм, осторожность и занудство. Ведь именно таких людей брали на ответственную работу.