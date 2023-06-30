Раздвинула ноги и оголила грудь: певица Нюша показала, чем богата (фото)

Певица Нюша уже не раз заставляла поклонников воскликнуть: «Ты же мать!». Артистка родила двоих детей, но осталась в потрясающей форме. Звезда считает: такое тело грех не показать. В ее аккаунте в социальных сетях регулярно появляются провокационные снимки.

Казалось, интернет-пользователи видели все, и их не удивишь. Но исполнительница — настоящий профи по части откровенных фотосессий. Не так давно обосновавшаяся в Дубае знаменитость обнародовала кадр, о который легко обжечься.

Нюша примерила микробикини, оголившее ее грудь, и, раздвинув ноги, сделала селфи перед зеркалом. Ранее певицу уже критиковали за неприличные позы, но, судя по всему, никаких выводов она так и не сделала. А значит, у подписчиков есть только два варианта: и дальше любоваться прелестями знаменитости либо без лишних раздумий нажать кнопку «отписаться».