Раздражают абсолютно всех: астрологи узнали, какие знаки Зодиака никто не любит

С некоторыми людьми общаться легко и приятно - они располагают к себе с первой же минуты знакомства, и чем больше раскрываются, тем сильнее возрастает к ним наша симпатия. Кто же, напротив, буквально с первого слова и жеста вызывает мощную антипатию и желание как можно скорее распрощаться с этим человеком. А в придачу ещё и никогда больше с ним не встречаться. При этом он может не делать ничего особенно раздражающего, однако есть в нем что-то, что невольно отталкивает окружающих. По мнению астрологов, причиной тому может быть знак зодиака. Некоторые представители зодиакального круга бесят людей вокруг даже когда просто находятся в помещении. Рассказываем, о каких невезучих знаках идёт речь.

Дева

Как только представители земного знака появляются в компании, кто-то обязательно закатит глаза с видом, без слов говорящим: “Опять эта зануда пожаловала”. Девы, при этом неважно, мужчины это или женщины, обладают патологической въедливостью и дотошностью.

Помните, как в сериале “Друзья” Моника в разгар вечеринки педантично напоминала гостям, что фломастеры нужно закрывать до тех пор, пока не раздастся щелчок?

Так вот, это типичная Дева. Уроженцы этого знака постоянно придираются к окружающим, указывают им, как надо себя вести в той иной ситуации, дают непрошеные советы… Одним словом, понятно, почему порой Деву тихо ненавидят.

Водолей

Уроженцы воздушного знака обладают целым набором качеств, способных вывести из себя даже самых терпеливых и понимающих людей. Водолей привык действовать так, как считает нужным, совершенно не задумываясь о том, что его слова и поступки могут причинить кому-то боль или по меньшей мере доставить хлопоты.

Припарковаться так, чтобы другие автомобили не могли выехать со двора - для представителей знака это обычное дело.

Кроме того, в хорошем настроении Водолей может раздавать обещания налево и направо, но как только наступит время выполнять свои клятвы, начнет юлить и избегать тех, кому наобещал с три короба.

Рыбы

Еще один знак зодиака, способный довести окружающих до белого каления - это Рыбы. Представители водного знака чрезмерно эмоциональны и обидчивы.

Только что вы с Рыбкой мило общались, шутили и смеялись, а вот она уже сидит с надутым видом и на вопросы “Что случилось?” упрямо качает головой, мол, все в порядке, а сама демонстративно отворачивается.

Это означает лишь одно - какая-то незначительная деталь привела Рыбку в бешенство и теперь она ждет, когда же вы догадаетесь, что произошло, и покаянно начнете биться челом в пол. Беда в том, что задеть это знак могло все что угодно.