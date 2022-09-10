Раздражающие оптимисты: названы знаки Зодиака, которые никогда не сдаются

На жизненном пути каждого человека встречается множество препятствий и сложностей. Измены, предательства, болезни - вот только несколько испытаний, которые может послать мироздание. В трудных обстоятельствах важно не терять надежду на лучшее, не опускать руки и продолжать двигаться вперед несмотря ни на что. Астрологи назвали знаки зодиака, которые, столкнувшись с ударами судьбы, не собираются сдаваться. Рассказываем, кто же эти зодиакальные оптимисты, стакан которых всегда наполовину полон.

Лев

Представители огненного знака крайне редко поддаются апатии и унынию - сложно себе представить, что такого должно произойти, чтобы у Львов начало все валиться из рук. Они предпочитают концентрироваться на позитивных вещах, а если с ними происходит что-то негативное, стараются как можно скорее покончить с неприятной ситуацией и оставить ее позади. При этом не стоит думать, что Львы избегают мыслей о сложных и грустных вещах - просто они уделяют этому ровно столько времени, сколько им необходимо, не больше и не меньше.

Постоянно возвращаться в своей памяти к трудным временам они не станут.

Скорпион

Люди, появившиеся на свет под знаком Скорпиона, наделены удивительной внутренней силой. Именно она помогает им стойко переносить все удары, которые обрушивает на них судьба. Уроженцы водного знака, столкнувшись с трудностями, уж точно не станут ныть и посыпать голову пеплом, вопрошая небо, за что оно послало им такие испытания. В сложные моменты Скорпионы максимально концентрируются на проблеме и ищут способы ее решения. Можно быть уверенными в том, что пока они не найдут ключ, не успокоятся.

А как только все останется позади, пойдут дальше с гордо поднятой головой и легким сердцем.

Козерог

Еще один знак зодиака, который в трудные моменты жизни предпочитает действовать, а не увязать в рефлексии - это Козерог. Уроженцы земного знака привыкли надеяться только на себя, поэтому у них в кармане всегда есть несколько запасных планов на случай, если что-то пойдет не так. Козерогам свойственно такое качество, как бесстрашие - они не боятся смотреть в лицо проблемам вместо того, чтобы трусливо прятаться от них и тешить в душе надежду, что все как-нибудь само решится.