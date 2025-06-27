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«Раздражало больше всего»: создатель «Сопрано» обвел всех в финале вокруг пальца — обсуждают неправильный момент

27 июня 2025 08:27
«Раздражало больше всего»: создатель «Сопрано» обвел всех в финале вокруг пальца — обсуждают неправильный момент

Вовсе неважно, что произошло с Тони после черного экрана. 

Финал «Сопрано» — не просто чёрный экран. Это тест на зрелость зрителя. Хотелось бы, конечно, увидеть: Тони валится лицом в пасту, кровь по тарелке — красное на белом.

Но Дэвид Чейз, создатель сериала, смотрел глубже. И честно признавался: его бесило, что зрители ждали именно смерти.

Раздраженный создатель сериала

«И что меня раздражало больше всего, так это то, что много людей хотело увидеть смерть Тони. Это беспокоило меня.

Вы смотрели за этим парнем семь лет, вы знали, что он преступник… Но разве не было в нём чего-то настоящего, что-то, за что вы цеплялись?» — говорил Чейз в беседе с The Hollywood Reporter в 2021-м.

«Раздражало больше всего»: создатель «Сопрано» обвел всех в финале вокруг пальца — обсуждают неправильный момент

Все обратили внимание не на то

Вот в этом и суть. Тони — не просто гангстер. Это образ современного человека, обречённого постоянно оглядываться. Он может и не умереть в этой сцене. А может — и умереть. Это не важно для финала, нам лучше не знать, как закончится его путь.

Потому что суть финала сезона и всей истории в частности — в постоянной тревоге, в паранойе, в жизни под прицелом. Когда дверь открывается — и ты уже не знаешь, будет ли это дочь… или кто-то другой.

«Раздражало больше всего»: создатель «Сопрано» обвел всех в финале вокруг пальца — обсуждают неправильный момент

Закусочная, музыка, семейный ужин — всё слишком просто, чтобы быть финалом великой истории. Но именно эта простота режет по нервам. Последняя песня — Don't Stop Believin' — звучит как издёвка: «Не переставай верить», даже если вера — это всё, что у тебя осталось. Или если веришь в ложь.

Чейз не показал смерть. И не потому что струсил, а потому что концовка была не про пулю, а про неопределённость жизни в современном мире и особенно для мафиози. Потому что в этом и был весь сериал: не в том, как умирают, а в том, как живут до этого.

«Раздражало больше всего»: создатель «Сопрано» обвел всех в финале вокруг пальца — обсуждают неправильный момент

А Тони в финальном сезоне лишился важнейших членов организации, прошел через войну с другой семьей и ступил через черту, убив племянника.

Так что нет, финал не про то, что экран стал чёрным или смерть Тони. Последняя серия должна заставить зрителя осознать: человек практикующий насилие никогда не может расслабиться.

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Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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