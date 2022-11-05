«Раздражает»: располневшая до неузнаваемости Догилева ошарашила народ
Уже не та.
Актриса Татьяна Догилева известна по ролям в фильмах и сериалах «Блондинка за углом», «Забытая мелодия», «Афганский излом», «Бомжиха» и многим другим проектам. Догилева давно признанная артистка, однако далеко не все видят в ней талант и красоту.
Дав интервью YouTube-каналу «Кубань 24», Татьяна Догилева шокировала многих зрителей своей внешностью и манерами.
«… Даже половину передачи не смогла посмотреть», «Какой-то психический смех. Это не смешливость – это что-то странное», «Что ее так раздуло?!?», «Никогда ее серьезно не воспринимала, не люблю ее фильмы. На вкус и цвет – как говорится», — писали комментаторы.