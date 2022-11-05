«Раздражает»: располневшая до неузнаваемости Догилева ошарашила народ

Актриса Татьяна Догилева известна по ролям в фильмах и сериалах «Блондинка за углом», «Забытая мелодия», «Афганский излом», «Бомжиха» и многим другим проектам. Догилева давно признанная артистка, однако далеко не все видят в ней талант и красоту.

Дав интервью YouTube-каналу «Кубань 24», Татьяна Догилева шокировала многих зрителей своей внешностью и манерами.