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Киноафиша Статьи «Раздражает»: располневшая до неузнаваемости Догилева ошарашила народ

«Раздражает»: располневшая до неузнаваемости Догилева ошарашила народ

5 ноября 2022 13:30
«Раздражает»: располневшая до неузнаваемости Догилева ошарашила народ

Уже не та.

Актриса Татьяна Догилева известна по ролям в фильмах и сериалах «Блондинка за углом», «Забытая мелодия», «Афганский излом», «Бомжиха» и многим другим проектам. Догилева давно признанная артистка, однако далеко не все видят в ней талант и красоту.

Дав интервью YouTube-каналу «Кубань 24», Татьяна Догилева шокировала многих зрителей своей внешностью и манерами.

«… Даже половину передачи не смогла посмотреть», «Какой-то психический смех. Это не смешливость – это что-то странное», «Что ее так раздуло?!?», «Никогда ее серьезно не воспринимала, не люблю ее фильмы. На вкус и цвет – как говорится», — писали комментаторы.

«Раздражает»: располневшая до неузнаваемости Догилева ошарашила народ
Фото: кадр из интервью "Море откровений" YouTube-каналу "Кубань 24" (2018), кадр из фильма "Кто если не мы" (1998), Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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