Раздражает более 1/4 опрошенных: зрители назвали глупейший штамп в кино — встречается в большинстве российских сериалов и фильмов

Эти образы стали настолько избитыми, что уже не вызывают жалости.

Многие зрители уже привыкли, что в отечественных фильмах и сериалах нередко одни и те же сцены кочуют из проекта в проект.

Вот сотрудник МВД с обязательной бутылкой коньяка в ящике стола, который раскрывает преступление благодаря наитию, а не доказательствам.

Вот прекрасная, но одинокая героиня-простушка, которая внезапно встречает «того самого» мужчину — богача со сложным характером и беременной невестой впридачу.

А вот комичный друг главного героя, чья роль ограничивается парой неуместных шуток в самый напряженный момент.

Эти шаблоны, кажется, давно стали частью российского кинематографа. Но знаете, какой штамп раздражает больше всего? А вот мы да.

Недавно ВЦИОМ провел соответсвующий опрос, и больше четверти респондентов (целых 27%) в голос заявили: семья, где отец — неизменный алкоголик, а мать — вечная жертва, безропотно несущая свой крест.

Этот дуэт стал настолько привычным, что вызывает не сопереживание, а лишь зевоту и раздражение. Да и образ женщины-страдалицы современным зрителям кажется не просто устаревшим — он вызывает искреннее недоумение.

В эпоху, когда в реальной жизни женщины руководят компаниями, запускают стартапы, меняют профессию в 40 лет и вообще давно живут, как хотят, этот вечно плачущий и всё терпящий персонаж выглядит как артефакт из прошлого века.

Сейчас зритель ждет на экранах современных, сильных и многогранных героинь — таких, каких он видит вокруг себя каждый день. И если создатели хотят оставаться актуальными, им пора наконец отказаться от клише и показать настоящих женщин — без жертвенности и вечных слез.

Ранее мы писали: В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут