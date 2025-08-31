Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Раздражает более 1/4 опрошенных: зрители назвали глупейший штамп в кино — встречается в большинстве российских сериалов и фильмов

Раздражает более 1/4 опрошенных: зрители назвали глупейший штамп в кино — встречается в большинстве российских сериалов и фильмов

31 августа 2025 12:48
Раздражает более 1/4 опрошенных: зрители назвали глупейший штамп в кино — встречается в большинстве российских сериалов и фильмов

Эти образы стали настолько избитыми, что уже не вызывают жалости.

Многие зрители уже привыкли, что в отечественных фильмах и сериалах нередко одни и те же сцены кочуют из проекта в проект.

Вот сотрудник МВД с обязательной бутылкой коньяка в ящике стола, который раскрывает преступление благодаря наитию, а не доказательствам.

Вот прекрасная, но одинокая героиня-простушка, которая внезапно встречает «того самого» мужчину — богача со сложным характером и беременной невестой впридачу.

А вот комичный друг главного героя, чья роль ограничивается парой неуместных шуток в самый напряженный момент.

Раздражает более 1/4 опрошенных: зрители назвали глупейший штамп в кино — встречается в большинстве российских сериалов и фильмов

Эти шаблоны, кажется, давно стали частью российского кинематографа. Но знаете, какой штамп раздражает больше всего? А вот мы да.

Недавно ВЦИОМ провел соответсвующий опрос, и больше четверти респондентов (целых 27%) в голос заявили: семья, где отец — неизменный алкоголик, а мать — вечная жертва, безропотно несущая свой крест.

Этот дуэт стал настолько привычным, что вызывает не сопереживание, а лишь зевоту и раздражение. Да и образ женщины-страдалицы современным зрителям кажется не просто устаревшим — он вызывает искреннее недоумение.

В эпоху, когда в реальной жизни женщины руководят компаниями, запускают стартапы, меняют профессию в 40 лет и вообще давно живут, как хотят, этот вечно плачущий и всё терпящий персонаж выглядит как артефакт из прошлого века.

Сейчас зритель ждет на экранах современных, сильных и многогранных героинь — таких, каких он видит вокруг себя каждый день. И если создатели хотят оставаться актуальными, им пора наконец отказаться от клише и показать настоящих женщин — без жертвенности и вечных слез.

Ранее мы писали: В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут

Фото: Кадры из фильма «Левиафан» (2014), кадр из сериала «Полицейский с Рублёвки»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Расписание ближайших сериальных премьер: что в сентябре будут крутить на Okko, «Кинопоиске», Kion и других платформах Расписание ближайших сериальных премьер: что в сентябре будут крутить на Okko, «Кинопоиске», Kion и других платформах Читать дальше 1 сентября 2025
Из князи в грязи: Прилучный сбрасывает маску мажора в новой драме от создателей «Жизни по вызову» — и это только начало Из князи в грязи: Прилучный сбрасывает маску мажора в новой драме от создателей «Жизни по вызову» — и это только начало Читать дальше 1 сентября 2025
48.4 млн рублей за уик-энд: этот российский мультфильм сейчас № 1 в прокате — «просто огонь» и может «подлатать настроение» 48.4 млн рублей за уик-энд: этот российский мультфильм сейчас № 1 в прокате — «просто огонь» и может «подлатать настроение» Читать дальше 1 сентября 2025
На Западе тоже есть свой «Хрустальный»: сюжет — кромешный мрак, но хитом в России не стал (а Васильева заменили феминисткой) На Западе тоже есть свой «Хрустальный»: сюжет — кромешный мрак, но хитом в России не стал (а Васильева заменили феминисткой) Читать дальше 1 сентября 2025
До «Фишера» и «Трассы» — был он: даже иностранцы теряют сон от российского детектива начала 2020-х — маньяки, мистика и дивное Прикамье До «Фишера» и «Трассы» — был он: даже иностранцы теряют сон от российского детектива начала 2020-х — маньяки, мистика и дивное Прикамье Читать дальше 31 августа 2025
Японцы из будущего, ляпы из «Слова пацана»: 5 ошибок 1 сезона хитовых «Лихих», которые обязано исправить продолжение Японцы из будущего, ляпы из «Слова пацана»: 5 ошибок 1 сезона хитовых «Лихих», которые обязано исправить продолжение Читать дальше 31 августа 2025
«Хохотали там, где должны были плакать»: «Невский» с Васильевым окончательно «скатился» в комедию — и 8 сезон станет только хуже «Хохотали там, где должны были плакать»: «Невский» с Васильевым окончательно «скатился» в комедию — и 8 сезон станет только хуже Читать дальше 31 августа 2025
Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину? Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину? Читать дальше 31 августа 2025
Okko анонсировал самый уникальный сериал XXI века: конкурентов у «Вегетации» с Серебряковым нет даже в Голливуде Okko анонсировал самый уникальный сериал XXI века: конкурентов у «Вегетации» с Серебряковым нет даже в Голливуде Читать дальше 31 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше