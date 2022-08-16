Раздевшийся Бикович ошеломил народ: фанатки «Холопа» опешили

Вот уже несколько дней Милош Бикович наслаждается отпуском на Бали, который проводит в компании своей избранницы Иваны Малич. Прославленный артист активно рассказывает о своих приключениях и делится с фанатами внутренними переживаниями. Например, не так давно он признался, что во время каникул пытается разобраться в себе. И свои размышления сопроводил пикантной фотографией в бассейне.

«Пытаюсь побыть наедине с собой. Чтобы уйти от себя, чтобы опять быть собой», — пишет артист в своем блоге.

Пользователи Сети не прошли мимо публикации, однако внимание многие фанаты обратили совсем не на откровенные признания актера. Поклонники в комментариях осыпали Биковича комплиментами и высоко оценили его спортивную фигуру.

«Красавчик во всех отношениях», «Как вы хорошо выглядите, отпуск идет вам на пользу», — заметили фанаты.

Отметим, ранее в СМИ появились слухи о скорой женитьбе Биковича. Якобы не так давно он сделал предложение руки и сердца своей избраннице, и сейчас они активно планируют свадьбу. После возвращения с курорта пара переедет в собственный загородный дом, который построил артист.