Разделся только ради Казючиц: в Сеть угодили кадры с обнаженным Корчевниковым

Борис Корчевников известен не только своей карьерой, но и строгими принципами. Глубоко верующий ведущий и звезда экрана никогда не позволяет себе лишнего, однако однажды все же пошел против своих убеждений, поддавшись обаянию известной артистки.

Как оказалось, 21 год назад он снимался вместе с актрисой Анной Казючиц в сериале «Воровка 2: Счастье напрокат», где сыграл одну из второстепенных ролей. Звезда «Кадетства» так сильно был очарован коллегой, что не стал отказывать режиссеру и практически полностью обнажился в кадре. И не так давно он решил раскрыть правду об этом перед миллионами зрителей своей программы.

«Я в первый раз был почти обнаженным», — признался Корчевников в шоу «Судьба человека».

После же знаменитость никогда не соглашался на подобный шаг и не представал перед зрителями в таком виде.