Разделась в кадре и обрекла себя: куда пропала Кейт из «Гремлинов»

Актриса Фиби Кейтс далеко не сразу пришла в кино. Еще в детстве малышка с кукольной внешностью подрабатывала моделью для съемок в журналах. Она мечтала стать танцовщицей, но из-за травмы вынуждена была прекратить занятия. Тогда Фиби и пришла мысль попробовать себя в кино.

Актерский дебют оказался для Кейтс настоящим вызовом. Для фильма «Рай» в 1982 году ей пришлось сниматься обнаженной, хотя актриса была несовершеннолетней. Позже она жалела о том, что разделась в кадре, ведь ей стали предлагать только похожие роли. В этом же году она появилась в картине «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“», где самой главной сценой с ней стал ее эффектный выход из бассейна в красном бикини .

Фиби сыграла Кейт в «Гремлинах», снялась еще в лентах «Вредный Фред» и «Частная школа». А в 1994 году она объявила о завершении актерской карьеры. 31-летняя актриса устала от однотипных героинь и решила сосредоточиться на семье. К тому времени она уже родила двоих детей от мужа, актера Кевина Клайна, который был старше на 16 лет. В 2005 году Кейтс открыла модный бутик в центре Нью-Йорка и активно взялась за развитие бизнеса.