Разделась не только Светличная: как в «Бриллиантовой руке» появился «горячий» эпизод с известным актером

На съемках «Бриллиантовой руки» Леонид Гайдай позволил себе довольно смелую выходку. Он включил в финальный монтаж провокационную сцену с полуобнаженной Светланой Светличной. Красавица-блондинка по сюжету раздевалась перед Юрием Никулиным, очаровывая его героя. Такие пикантные кадры ранее не появлялись на советском экране.

А ведь Гайдаю удалось уговорить в своем фильме на «стриптиз» не только Светличную. Голым торсом там щеголяет и еще один известный актер. Речь идет о Леониде Каневском. В комедии он исполнил роль экспрессивного контрабандиста. И на экранах артист появился в полуобнаженном виде, демонстрируя густую растительность на груди.

Как рассказывал сам Каневский, в таком облике ему пришлось сниматься из-за портного Соломона Затирко. Он приготовил костюм для актера, но уже на примерке стало понятно, что сидит наряд ужасно. Экранный контрабандист решил сам поискать другие варианты в реквизите, однако вышел к Гайдаю полуголым и с пустыми руками. Режиссер оценил его неловкий вид и заявил, что сниматься он будет именно в таком образе.