Разделась и опозорилась: надоевшую всем Бузову закидали помидорами (видео)
Далеко не все фанаты в восторге от экстравагантных публикаций телеведущей.
Ольга Бузова в последние месяцы частенько оказывается в эпицентре множества скандалов. Большая часть из них связана с весьма откровенными публикациями, которыми телеведущая делится в своих социальных сетях. Сначала поклонники с пониманием относились к желанию телеведущей оголяться, однако теперь не смогли выдержать очередной откровенный пост.
В коротком видео Бузова, примерив ярко-желтый купальник, чувственно танцует под аккомпанемент песни The Hills музыканта The Weeknd. Артистка эффектно красуется своими формами, а в подписи оставляет многозначительную фразу.
«Когда нужно объяснять — не нужно объяснять», — философствует артистка.
Пользователи сети не оставили без внимания публикацию телеведущей. В комментариях фанаты раскритиковали звезду «Дома-2», высмеяв не только ролик и ее любовь оголяться, но и попытки делиться мудрыми мыслями.
«Логика вышла из чата», «Легендарные фразы, как у Кличко», «Ну сколько можно кривляться», «Какая же она странная, ужас какое-то», — пишут фанаты.