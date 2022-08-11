Разделась и опозорилась: надоевшую всем Бузову закидали помидорами (видео)

Далеко не все фанаты в восторге от экстравагантных публикаций телеведущей.

Ольга Бузова в последние месяцы частенько оказывается в эпицентре множества скандалов. Большая часть из них связана с весьма откровенными публикациями, которыми телеведущая делится в своих социальных сетях. Сначала поклонники с пониманием относились к желанию телеведущей оголяться, однако теперь не смогли выдержать очередной откровенный пост.

В коротком видео Бузова, примерив ярко-желтый купальник, чувственно танцует под аккомпанемент песни The Hills музыканта The Weeknd. Артистка эффектно красуется своими формами, а в подписи оставляет многозначительную фразу.

«Когда нужно объяснять — не нужно объяснять», — философствует артистка.

Пользователи сети не оставили без внимания публикацию телеведущей. В комментариях фанаты раскритиковали звезду «Дома-2», высмеяв не только ролик и ее любовь оголяться, но и попытки делиться мудрыми мыслями.