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Раздавленная горем Пелагея вышла на связь: такого не ожидал никто

15 июля 2022 18:25
Раздавленная горем Пелагея вышла на связь: такого не ожидал никто

Печальные новости застали фанатов врасплох.

Пелагея шокировала поклонников, рассказав о смерти музыканта из своего коллектива Павла Дешуры. Артист сотрудничал с певицей с самого основания ее группы.

Как написала артистка в официальном аккаунте, продолжительное время гитарист боролся с хроническим заболеванием, на фоне которого развилась полиорганная недостаточность. В итоге он не смог справиться с болезнью.

В связи с трагедией исполнительница приняла решение перенести ближайшие выступления группы. Так, концерт, запланированный на 5 августа, не состоится. Судьба остальных выступлений пока неизвестна.

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Пользователи Сети не прошли мимо печальных новостей. Фанаты выразили свои соболезнования. Многие с сожалением отметили, что группа лишилась одного из самых главных участников: Павел отвечал не только за гитарные партии, но и готовил аранжировки к песням, а для некоторых композиций полностью писал музыку.

«В голове не укладывается, он был такой молодой», «Держитесь, Пелагея, мы с вами», — поддержали певицу преданные поклонники.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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