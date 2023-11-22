Разбогател и стал счастливым: как изменился самый скромный красавчик из «Дома-2»

Кто-то приходит в проект «Дом-2» за славой, а кто-то за настоящей любовью. Но даже если на шоу участникам удавалось найти друг друга, лишь у немногих из них сложилась счастливая семейная жизнь за периметром. Распалась и красивая пара Натальи Павловой и Александра Нелидова.

Супруги не распространялись о своем разводе, поэтому расстались без лишней шумихи. Многих интересовало, как же дела идут у Александра, одного из самых достойных и импозантных мужчин реалити. Оказывается, после разрыва с Павловой телезвезда живет припеваючи: у него новая семья.

Участник «Дома-2» женился на простой девушке по имени Екатерина. У возлюбленных родилась дочь Маша, названная в честь близкой подруги четы. Кроме воспитания ребенка Александр Нелидов проводит бизнес-тренинги и развивает собственные проекты.