Разбитую болезнью Светличную настиг страшный удар: вероломное предательство

Накануне стало известно, что 82-летняя Светлана Светличная попала в больницу. Сын звезды Алексей Ивашов назвал госпитализацию матери плановым осмотром у врачей и объяснил ее необходимостью профилактики. Но фанаты без труда вспомнили, что здоровье Светличной и раньше вызывало вопросы: после травмы головы на съемках у нее наблюдались симптомы деменции и путаницы сознания.

Хотя Ивашова к матери в палату не пускают, он уверен, что с ней все в порядке — за актрисой присматривает сиделка. Таким образом, сейчас Светличная осталась без поддержки близких людей. И, как оказалось, ее настиг еще один удар. Молодой актер Иван Николаев, который был близким другом Светличной, а в прессе то и дело всплывали слухи об их романе, ничего не знает о ее нынешнем состоянии.

«Я давно с ней общался», — заявил он в беседе с порталом «Городовой ».

А ведь еще два года назад Светличная рассказывала, что с 37-летним актером ее связывали романтические отношения. Она уверяла, что нашла в Николаеве родственную душу.