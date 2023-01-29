Разбился не один: правда о гибели Сергея Супонева ужаснет любого

Жизнь Сергея Супонева унесла ужасная трагедия. Зимой 2001 года звезда экрана разбился, катаясь на снегоходе. Все это время поклонники считали, что в тот роковой вечер известный телеведущий был один, но все оказалось иначе.

Правду о случившемся раскрыла мачеха знаменитости Ольга Краева. Она призналась, что Супонев верностью жене не отличался и часто заводил романы на стороне. Поклонницы вешались на шею ведущему шоу «Зов джунглей» и были готовы бежать за ним куда угодно.

Вот и на дачу отца в Едимоново Сергей отправился не один, а вместе с девушкой из Астрахани. По дороге Супонев принял на грудь и, когда парочка прибыла на место, решил развлечь свою избранницу ездой на снегоходе.

Перед этим он еще раз приложился к бутылке, тем самым подписав себе и своей пассии смертный приговор. Телеведущий не справился с управлением и врезался в речную пристань. От сильного удара головой о дерево Сергей скончался на месте. Моментально погибла и его спутница. Но этот факт от широкой общественности предпочли скрыть.