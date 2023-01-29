Разбился не один: правда о гибели Сергея Супонева ужаснет любого
Родные звезды хранили страшную тайну.
Жизнь Сергея Супонева унесла ужасная трагедия. Зимой 2001 года звезда экрана разбился, катаясь на снегоходе. Все это время поклонники считали, что в тот роковой вечер известный телеведущий был один, но все оказалось иначе.
Правду о случившемся раскрыла мачеха знаменитости Ольга Краева. Она призналась, что Супонев верностью жене не отличался и часто заводил романы на стороне. Поклонницы вешались на шею ведущему шоу «Зов джунглей» и были готовы бежать за ним куда угодно.
Вот и на дачу отца в Едимоново Сергей отправился не один, а вместе с девушкой из Астрахани. По дороге Супонев принял на грудь и, когда парочка прибыла на место, решил развлечь свою избранницу ездой на снегоходе.
Перед этим он еще раз приложился к бутылке, тем самым подписав себе и своей пассии смертный приговор. Телеведущий не справился с управлением и врезался в речную пристань. От сильного удара головой о дерево Сергей скончался на месте. Моментально погибла и его спутница. Но этот факт от широкой общественности предпочли скрыть.
«Забирать ее, чтобы похоронить в родной Астрахани, приехал брат. Но ему и другой родне заплатили хорошие деньги, чтобы молчали», — подытожила Краева в беседе с корреспондентами портала «Экспресс газета».