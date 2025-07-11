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Киноафиша Статьи Разбили сердца фанатам: лучшие ромкомы с самыми грустными концовками

Разбили сердца фанатам: лучшие ромкомы с самыми грустными концовками

11 июля 2025 11:50
Кадры из фильмов «Развод по-американски» и «Свадьба лучшего друга»

Даже в кино далеко не все заканчивается хэппи-эндом.

За последние пару десятков лет романтические комедии только укрепили мысль зрителей о том, что, какими бы тяжелыми ни были испытания на пути у героев, когда-нибудь в финале их все равно ждет счастливый конец.

Запрос на реалистичность, однако, все равно остается, а деятели киноиндустрии все чаще создают фильмы с куда более пессимистичным концом, показывая, что на экране можно как влюбиться, так и полностью разочароваться в этой самой любви. В этой подборке — одни из самых запоминающихся ромкомов, грустный финал которых не отпускает зрителей еще очень долго.

«Свадьба лучшего друга» (1997)

Фильм с Джулией Робертс в главной роли повествует о Джулианне и Майкле — лучших друзьях, которые пообещали жениться друг на друге, если к моменту достижения 28 лет никто из них не найдет пару. К этому возрасту Майкл действительно планирует свадьбу, но уже с другой, а вот Джулианна понимает, что влюбилась в своего лучшего друга по-настоящему. Концовка картины далеко от того, что обычно предлагают ромкомы, и дает понять — способность любить также подразумевает способность отпустить.

«500 дней лета» (2009)

Кадр из фильма «500 дней лета»

Уже ставшая культовой классикой картина рассказывает историю отношений двух героев, работающих в агентстве, выпускающем поздравительные открытки. Поначалу все идет хорошо, а главному герою кажется, что теперь-то он уж точно нашел ту самую, единственную — и все-таки спустя какое-то время он приходит к осознанию, что много чего было просто его собственной иллюзией, а путь к личному счастью может быть совершенно непредсказуем.

«Развод по-американски» (2006)

Очередная романтическая комедия с Дженнифер Энистон, «Развод по-американски» предлагает зрителю взглянуть на отношения с другой стороны, начинаясь с решения пары развестись. Ситуация осложняется тем, что ни один из них не хочет так быстро покидать насиженное место и кардинально менять свою жизнь — теперь их отношениям предстоит пройти целую войну за общее имущество. В конечном итоге главная цель обоих героев все-таки достигается в финале, а сам фильм доказывает, что даже экранные отношения могут быть сложными, запутанными и болезненными.

«Римские каникулы» (1953)

Кадр из фильма «Римские каникулы»

Культовая классика старого Голливуда, в центре сюжета ромкома с Одри Хепберн в главной роли — юная принцесса Анна, визит которой в Рим расписан буквально по минутам, но от всего этого она сбегает, чтобы насладиться хотя бы одним свободным днем в Вечном городе. Знакомство с проходящим мимо журналистом Джо Брэдли становится одним из лучших моментов ее короткой поездки, но быть вместе им все равно не суждено — однако даже такой мимолетный роман вполне может оставить неизгладимое впечатление на всю жизнь обоих героев.

«Ла-Ла Ленд» (2016)

Музыкальную драму Дэмьена Шазелла многие фанаты в шутку прозвали одним из своих любимых хоррорлв — просто потому, что финал картины не отпускает многих даже спустя почти десятилетие после выхода фильма на экраны. В центре сюжета — начинающая актриса Мия и талантливый джазовый пианист Себастьян, встреча которых происходит в тот момент, когда оба отчаянно ищут способы покорить Голливуд. Фильм досконально исследует тему поиска баланса между любовью и личными амбициями, задаваясь вопросом о том, можно ли довольствоваться и тем, и другим, или же чем-то все-таки придется пожертвовать.

Кстати, одна из самых запоминающихся сцен в «Ла-Ла Ленде» настолько не нравится Райану Гослингу, что тот мечтает ее переснять — о каком собственном выборе актер жалеет до сих пор, мы уже рассказывали тут.

Фото: Кадры из фильмов «500 дней лета» (2009), «Римские каникулы» (1953), «Развод по-американски» (2006), «Свадьба лучшего друга» (1997)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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