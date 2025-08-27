Меню
«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х

27 августа 2025 08:56
Финал без платочков не смотреть.

Иногда сериал не просто рассказывает историю, а пробирается прямо в сердце и отзывается воспоминаниями, о которых давно забыли. «Двадцать пять, двадцать один», вышедшая на Netflix в 2022 году, именно такая дорама.

У сериала высокий рейтинг — 8,6 на IMDb и «Кинопоиске», но дело даже не в цифрах. Это история о первой любви, дружбе и взрослении на фоне событий конца 90-х.

Сюжет и атмосфера

На дворе 1998 год. Старшеклассница На Хи-до мечтает о фехтовании, но школьный клуб закрывают из-за кризиса. Упрямая девушка не сдается и пробивается в национальную сборную.

Параллельно мы узнаем историю Пэк И-джина: его отец потерял бизнес, семья обеднела, и парень вынужден подрабатывать разносчиком газет.

Их знакомство начинается случайно — они соседи по району. Сначала чужие, потом приятели, потом друзья, а позже — больше, чем друзья.

Они поддерживают друг друга, рискуют дружбой ради чувств и становятся парой. Но жизнь не щадит: за белыми полосами приходят черные. Спойлерить не будем, но финальные серии бьют по сердцу как ударный молоток.

Последние две серии разбили мне сердце и вообще были сложно приняты моей нервной системой, — жалуются зрители.

«Двадцать пять, двадцать один» работает сразу на нескольких уровнях. С одной стороны, это чистая романтика, со всеми взлетами и падениями юношеской любви. С другой — хроника 90-х: музыка, атмосфера, сама тема кризиса погружают зрителя во времена, когда мир был нестабилен, а надежда держала людей на плаву.

Для тех, кто был подростком в ту эпоху, сериал — как машина времени, возвращающая в собственные воспоминания.

Определенно вызовет ностальгию у поколения, которое было юным в 90-е, — пишут рецензенты.

Фото: Кадры из сериала «Двадцать пять, двадцать один»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
