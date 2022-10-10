Разбила семью Ахеджаковой и пропала с экранов: как живет одна из самых красивых актрис СССР

Мария Стерникова начала сниматься в кино сразу после окончания Школы-студии МХАТ и довольно быстро стала известной. Роли в фильмах «Нежность» и «Мимо окон идут поезда» принесли ей славу одной из самых красивых актрис СССР. Внешность аристократки и неизменно грустное выражение глаз объясняло амплуа Марии: она получала роли драматических героинь с непростыми любовными историями.

Насыщенная личная жизнь была и у самой Стерниковой. Ее первым мужем стал переводчик Алексей Стычкин, от которого актриса родила дочку Катю. Супруг часто уезжал в командировки за границу. В одну из таких поездок Мария закрутила служебный роман. Влюбившись в Валерия Носика, актриса тем самым разбила его семью, ведь актер был женат на Лие Ахеджаковой.

Об измене Стерниковой Стычкин узнал лишь тогда, когда вернулся домой и обнаружил беременную жену. За один день актриса оформила развод с первым мужем и вышла замуж за Валерия. В 1971 году у пары родился сын Александр, который сам стал впоследствии известным актером. Но семейное счастье с Носиком у Марии не сложилось. Она не смогла смириться с его пристрастием к спиртному и к поздним вечеринкам с коллегами.

Через несколько лет Стерникова вышла замуж за актера Алексея Кудиновича. А вот с карьерой, начиная с 90-х годов, пришлось попрощаться: у Марии стремительно начала развиваться болезнь Альцгеймера. Сейчас 78-летняя актриса постоянно находится под присмотром близких, так как может легко потеряться в пространстве.