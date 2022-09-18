Раз в год в психбольницу: страшный диагноз подкосил звезду «Большой перемены»

Красавица Наталия Богунова в фильм «Большая перемена», который сделал ее известной, попала по дружбе. Режиссер Алексей Коренев, давний приятель девушки, предложил ей любую роль на выбор. Таким образом Богунова стала женой Ганжи, решив, что эту героиню точно полюбят все зрители.

Но время менялось, в середине 70-х экран завоевали совсем другие девушки — сильные, смелые и раскованные. Возвышенная Наталия в их ряды точно не вписывалась. Несмотря на оглушительный успех «Большой перемены» и мешки писем от поклонников, предложений о работе для Богуновой становилось все меньше. От этой невостребованности актриса очень страдала.

От стресса она начала вести себя неадекватно: уходила в себя, не могла наладить общение с людьми. Это мешало ее работе в театре Моссовета. Однажды посреди спектакля Наталия вдруг начала выть прямо на сцене. С одной из постановок ее и увезли в первый раз в психиатрическую клинику.

Затем нервные приступы у звезды повторялись все чаще. В конце 80-х Богунова ушла из тетра. Она разрабатывала авторские программы со стихами и творческие вечера. И ежегодно на 45 дней ложилась в клинику, чтобы «скорректировать психику».

В 2011 году актрису настиг новый удар — ее мать скончалась, выпав из окна. У них были довольно натянутые отношения, однако женщина была для Наталии единственным близким человеком. Актриса испытала нервный приступ невероятной силы и даже не смогла присутствовать на похоронах. Она попала в больницу на целый год.

В 2013 году Богунова решила воплотить в жизнь старую мечту — поехать на море. Она использовала скопленную за год пенсию и деньги от сдачи квартиры и купила путевку на Крит. Там 65-летняя актриса и скончалась: на третий день отдыха у нее случился инфаркт.