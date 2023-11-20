Раз, два и обчелся: что осталось у Боярского после того, как он лишился бизнеса

Предприниматель из Михаила Боярского не получился. Экранный д’Артаньян продал доли в трех бизнесах, чтобы окончательно передать финансовые дела друзьям и родственникам. Теперь поклонники переживают за достаток актера. Чем он будет жить после прекращения предпринимательской деятельности?

В интервью изданию «Московский комсомолец» звезда признается: все, что у него осталось, — это семья. У Михаила Сергеевича есть супруга Лариса Луппиан, дети Сергей и Елизавета, а также четверо внуков — Екатерина, Александра, Андрей и Григорий. Именно они поддержка и опора пожилого артиста.

Не забывает Боярский и о сцене. Звезда поучаствовала в праздновании 90-летия театра имени Ленсовета. Однако актер подчеркивает, что пусть душой он и с театром, однако в нынешние дни Михаил Боярский все меньше живет делами Ленсовета и отдает предпочтение близким людям.