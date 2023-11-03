Райкин никогда не забудет: такого от Михалкова никто не ожидал

Дебют Никиты Михалкова как режиссера в полном метре — это картина «Свой среди чужих, чужой среди своих». Она вышла на экраны почти 50 лет назад. Но до сих пор этот оригинальный вестерн смотрится очень свежо. Даже голливудские проекты не смогли затмить ленту.

Секрет успеха оказался не только в таланте молодого и амбициозного постановщика, но и в актерском составе. В боевике появились признанные советские звезды, такие как Шакуров, Богатырев, Калягин и сам Михалков. Поведение артиста и режиссера на съемочной площадке шокировало его коллег, а особенно Константина Райкина.

Позже он признавался, что никогда не забудет, каким первый раз увидел Михалкова — настоящим мачо, абсолютным лидером, остроумным мужчиной, с которого хотелось брать пример. В каждом актере он вызывал желание подражать себе. А еще режиссер решался на смелые эксперименты.