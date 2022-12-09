Райкин не смог устоять: не поверите, кто женил на себе главного «бабника» СССР (фото)

Константин Райкин даже в молодости не мог похвастаться внешностью секс-символа, тем не менее он слыл настоящим мачо. Рядом с актером мечтали оказаться многие женщины, да и он сам часто терял голову от очередной красотки.

Впервые главный «бабник» СССР женился в 27 лет, но свой брак афишировать не спешил. Его избранницей была Елена Курицына. Через три года совместной жизни пара распалась по инициативе звезды экрана.

Затем он женился еще раз — на Алагез Салаховой, которую, по его же собственному признанию, безумно любил. Но и ей не удалось надолго удержать рядом с собой ветреного артиста. Тот часто увлекался другими женщинами, что супруга ему великодушно прощала.

И все же в семье возникли некие непримиримые разногласия. Райкин предупредил жену о том, что, если в их доме ничего не изменится, он уйдет. Перемен не случилось, и актер сдержал свое слово.

Настоящее счастье он обрел лишь в своем третьем браке. Окончательно женить на себе любвеобильного артиста удалось Елене Бутенко, подарившей ему дочь Полину. Вместе супруги счастливы вот уже более 35 лет.