Рай в шалаше: женщины с этими именами готовы на все ради любви

Романтические чувства - штука непредсказуемая. Одни наслаждаются ими, но при этом не теряют голову, другие ныряют в омут страстей с головой. Самоотверженная и пылкая любовь встречается нечасто, но зато ее ни с чем невозможно перепутать. Эксперты назвали женские имена, обладательницы которых способны на самые безрассудные поступки ради любимого человека.

Валентина

Ох, недаром эта женщина носит имя, производное от мужского имени Валентин - да-да, того самого, которое носил святой покровитель всех влюбленных. Валентина - на редкость романтичная и в то же время сильная, жертвенная натура. Она может быть и нежной, трепетной фиалкой, и страстной тигрицей, и верной спутницей - одним словом, просто идеальная женщина.

Мужчина Вали будет в восторге от того, насколько многогранна ее натура.

Она легко подстраивается под ситуацию и ведет себя именно так, как требуют того обстоятельства. При этом нельзя сказать, что Валентине приходится совершать над собой какие-то усилия - все это получается у нее естественным образом. Одним словом, она местрица перевоплощаться ради любимого человека.

Тамара

Иногда, глядя на Тамару, можно подумать, что она не нуждается в отношениях. Слишком уж она независимая и принципиальная. Какому мужчине нужна жена, которая упорно стоит на своем и не желает идти на компромиссы? На самом же деле, такой колючей Тома бывает лишь с теми, кто не пробуждает в ней особенных чувств.

Как только на пути этой женщины встречается тот самый мужчина, она мгновенно меняется.

Ради настоящей любви Тамара готова изменить своим принципам и мудро отступить, когда это нужно. Кроме того, обладательница имени охотно переложит часть обязанностей на крепкие мужские плечи, даже если они ей по силам - просто для того, чтобы сделать избраннику приятно.

Маргарита

Имя Маргарита недаром переводится как «жемчужина». Женщина, которую так нарекли родители, станет настоящим украшением в жизни своего избранника. Она без раздумий отправится за ним хоть на край света - достаточно вспомнить булгаковскую Марго, которая была готова на все что угодно ради любимого Мастера.

Обладательница этого имени станет надежным тылом для своего мужчины.

От нее всегда можно ждать помощи и поддержки в трудную минуту. Марго всегда найдет, чем удивить и порадовать благоверного, когда тот устал или чем-то расстроен. Именно в браке с этой женщиной мужчины ощущают какую-то особенную, мистическую связь между ними двумя.