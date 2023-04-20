Равшана Куркова уже не прячет крошку-сына: на редких фото покоя не дает одна деталь

Равшана Куркова стала мамой в 2020 году. В течение 12 месяцев она скрывала наследника Гаспара от поклонников, но в августе решила рассказать, что она и ее избранник, бизнесмен Сергей Амарян, стали родителями. Теперь же артистка изредка радует фанатов снимками юного Гаспара.

Так, недавно она опубликовала серию кадров, на которых Гаспар отправляется с ней исследовать океанариум. На нескольких фотографиях счастливый ребенок изучает подводный мир.

Подписчики не прошли мимо трогательной записи, но не смогли скрыть своего удивления. Отмечая красоту наследника, пользователи Сети обратили внимание, что Гаспар красуется светлыми волосами, а Равшана и ее избранник — брюнеты. Осыпая мальчика комплиментами, фанаты задались вопросом, чьи же гены Гаспар унаследовал и на кого будет похож в будущем.