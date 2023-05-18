Равшана Куркова обвела россиян вокруг пальца: как ей это удалось

Равшана Куркова стала суперпопулярной после выхода клипа «Нежность» группы Мачете. Актриса предстала хрупкой и миниатюрной девушкой, а ее разница в росте с солистом казалась огромной. Но все это был искусный визуальный обман.

На самом деле Равшана далеко не изящная куколка — рост актрисы составляет 180 сантиметров. Из-за внушительных габаритов Курковой даже пришлось отказаться от мечты стать балериной. В подростковом возрасте у нее были жуткие комплексы, а неугомонные одноклассники лишь подливали масла в огонь едкими шутками и прозвищами.

К счастью, это не помешало Курковой реализовать себя в актерстве. Также ей регулярно поступают предложения из модельного бизнеса, и в этом заслуга ее впечатляющего роста.

На съемках клипа «Нежность» оператору пришлось сделать все возможное, чтобы актриса выглядела как хрупкая девушка. В итоге Равшане удалось обмануть россиян, которые и подумать не могли, что у нее такой впечатляющий рост.