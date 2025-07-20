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Что смотрят зрители в Москве? Названы топ-5 самых популярных летних сериалов у жителей столицы

20 июля 2025 08:56
Что смотрят зрители в Москве? Названы топ-5 самых популярных летних сериалов у жителей столицы

В июле, а не в целом.

На прошлой неделе москвичи вновь доказали: старое доброе телевидение всё ещё держит позиции. И если вы думали, что интерес к сериалам на федеральных каналах угас — посмотрите на эти цифры. В период с 7 по 13 июля телезрители столицы старше 18 лет выбирали в основном проверенные хиты. Данные предоставлены компанией Mediascope.

Лидеры телеэфира — сёстры и сыщики

Что смотрят зрители в Москве? Названы топ-5 самых популярных летних сериалов у жителей столицы

На первом месте уверенно расположилась мелодрама «Сёстры» на канале «Россия 1». Эта история о двух героинях с драматичными судьбами и слегка ностальгирующим антуражем напоминает телехиты начала нулевых. В центре внимания — Зита и Гита, вернее, их современные телеверсии: Соня и Алиса. Всего — 16 серий о семейных тайнах, любви, предательстве и борьбе за счастье.

А вот следом в списке — возвращение старых знакомых. Повторы «Ментовских войн» снова уверенно ворвались в топ. Причём сразу двумя сезонами — шестым и седьмым. Канал даже не поленился разослать пресс-релиз: сериалу, оказывается, исполнилось 20 лет. Такой юбилей отмечается почти как официальный праздник — с марафонами серий, торжественными эфирами и предсказуемыми местами в рейтингах.

Классика жанра: драмы и расследования

Что смотрят зрители в Москве? Названы топ-5 самых популярных летних сериалов у жителей столицы

Четвёртое место досталось «Чужому». Это тоже драма, в которой хватает интриг, конфликтов и напряжения. А завершает пятёрку любимое многими «Тайны следствия-15» — ещё один многолетний проект, который при каждом повторе стабильно собирает высокие рейтинги.

Итог прост: в столице по-прежнему ценят драму, загадки и крепкие телевизионные привычки. Новые лица появляются, но пока проигрывают проверенным героям эфира.

А здесь психолог рекомендовала идеальный фильм для подготовки к отпуску.

Фото: Кадры из сериалов «Сёстры», «Тайны следствия», «Чужой»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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