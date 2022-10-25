Равнодушие и расчет: 5 знаков Зодиака, которые не умеют любить

Глядя на персонажей романтических книг и фильмов, мы мечтаем любить так же, как они - страстно, искренне, раз и навсегда. Однако испытать такие чувства в реальной жизни суждено далеко не каждому. Более того, астрологи говорят, что некоторым знакам в принципе не дано пережить большую и светлую любовь. Рассказываем, кто вошел в рейтинг самых бесчувственных и расчетливых знаков зодиака.

Близнецы

Представители воздушного знака слишком эгоистичны, чтобы полюбить кого-то по-настоящему. В первую очередь они думают о собственном комфорте и благополучии, и только потом вспоминают о партнере.

Кроме того, Близнецы частенько лгут своей второй половинке, неважно, по мелочам и масштабно - в любом случае это означает, что они не дорожат романтическими отношениями.

Рак

“Как?! Это Раки-то любить не умеют?” - в ужасе воскликнут соседи этого знака по гороскопу. Астрологи убеждены, что это действительно так. Уроженец водного знака выбирает партнера не столько на основании чувств, сколько по критериям “подходит - не подходит для семейной жизни”. Одним словом, есть в действиях Рака определенный холодный расчет, но никак не искренние чувства.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, слишком закрыты, чтобы решиться на искренние чувства. Представители водного знака постоянно ждут от окружающих подвоха и не позволяют себе кому-либо доверять. Заканчивается это для них довольно плачевно - однажды Скорпион понимает, что и рад был бы открыться для любви, но уже не может.

Остается лишь надежда на внезапное чудо, которое растопит его сердце.

Козерог

У Козерогов нет времени на такие глупости, как любовь. Здесь можно было бы даже поставить точку. Ведь, действительно, представители земного знака настолько зациклены на своей карьере, что им в голову не приходит оглядеться по сторонам, столкнуться взглядом с симпатичным представителем противоположного пола и поддаться чувствам… Нет уж, у Козерога отчеты и работа, некогда ему.

Водолей

Уроженцы воздушного знака умеют любить. Но только до тех пор, пока партнер способен постоянным вниманием, подарками и красивыми жестами поддерживать в них огонь чувств.