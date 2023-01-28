Растяжки и целлюлит: возлюбленная миллиардера сломала мозг миллионам россиян

Обеспеченные мужчины чаще всего выбирают себе в спутницы ухоженных длинноногих моделей. Миллиардер Александр Лебедев не стал исключением и вступил в отношения с красавицей Еленой Перминовой. Но недавно оказалось, что девушка совсем далека от образа типичной избранницы бизнесмена.

В личном блоге манекенщица продемонстрировала изъяны своей фигуры во всей красе. Женщина предстала перед подписчиками в желтом купальнике, а на ее ногах были видны растяжки и даже целлюлит.

Пользователи не были готовы к такой картине, ведь долгие годы они наблюдали в социальных сетях только безупречные фотографии именитых красавиц с огромным количеством фотошопа и всевозможных фильтров.

Выставив снимок, Елена показала свою неидеальность и разделила россиян на два лагеря. Одни сразу одарили девушку комплиментами и отметили ее честность, а другие не поверили в подлинность этого кадра и обвинили модель в глупом стремлении всем понравиться.