Растянутый рот и странные брови: лицо Орбакайте стало похоже на маску

Месяц назад Кристина Орбакайте отметила 52-й день рождения. Звезда сцены не скрывает свой возраст, а, по мнению многих поклонников, выглядит значительно моложе своих лет. Но, как оказалось, добиться таких результатов ей удалось с помощью пластических хирургов и далеко не все процедуры пошли артистке на пользу.

Так, по словам хирурга Глеба Тумакова, дочь Аллы Пугачевой, вероятнее всего, делала круговую и эндоскопическую подтяжки лица, что считается наиболее эффективным способом вернуть молодость. И определить эту процедуру можно по неестественным изменениям бровей и рта.

По мнению эксперта, сейчас у Орбакайте брови расположены выше, чем в молодости. Это произошло из-за того, что ей разгладили кожу лба. Рот же кажется чересчур широким и растянутым, так как была выполнена круговая подтяжка.

«Была круговая подтяжка лица... Чтобы получить гладкое лицо. Но при этом нарушается мимика»,

— цитирует слова специалиста портал Passion.