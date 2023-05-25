Растут не по дням, а по часам: ахнете, увидев свежее фото внучек-близняшек Буйнова

Александр Буйнов прежде на первое место ставил музыкальную карьеру, но теперь для певца важнее всего семья. Звезда старается как можно больше времени проводить с родными и близкими, а особенно с любимыми внучками Софьей и Дарьей, которых ласково называет «буйновчиками».

В апреле этого года двойняшкам исполнилось 14 лет. Сестры растут не по дням, а по часам. Кажется, будто еще вчера они были совсем маленькими, а уже превратились в эффектных красоток.

Музыкант показал свежее фото Софьи и Дарьи в своих социальных сетях, чем приятно удивил публику. Артист отправился вместе с двойняшками на прогулку в Лужники и остался в восторге. Фанаты, в свою очередь, обратили внимание на то, как сильно повзрослели и похорошели его обожаемые внучки.

Сестры лишь на первый взгляд кажутся хрупкими девушками. Двойняшки показывают хорошие результаты в айкидо, поэтому исполнитель может быть спокоен: красавицы-спортсменки точно могут за себя постоять.