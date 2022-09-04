Растрогали россиян: иностранцы высказались о главной песне Шатунова

Уход из жизни Юрия Шатунова стал ударом не только для его русскоязычных поклонников — исполнителя любили и за пределами России. Для этого заграничным слушателем даже не нужно было понимать язык.

Один из хитов лидера «Ласкового мая» за тридцать лет не утратил очарования и значимости для публики, и это «Белые розы». Песню не устают переслушивать до сих пор и доказательства тому есть на просторах мировой Сети.

Слушатели из Польши, Индонезии, Вьетнама, стран Латинской Америки и не только признались Шатунову в любви.

«Я познакомился с его музыкой несколько лет назад, и она поразила меня, хотя я не понимаю его языка», «Моя будущая жена прислала мне ссылку на эту песню», «С тех пор как я нашел этот тип музыки, я влюбился в его песни», — цитирует пользователей канал «Иностранцы о России ».

Россияне были тронуты теплыми словами в адрес кумира и восхитились умением Шатунова «добраться до потаенных уголков души любого человека», вне зависимости от национальности.