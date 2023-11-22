Растрепанный парик, лицо мумии: на Пугачеву вблизи страшно смотреть (фото)
Артистка резко сдала.
Алла Пугачева из тех женщин, чей внешний вид всегда будет волновать народ. Обсудить публике действительно есть что. За прошедшее время певица заметно изменилась, причем не в лучшую сторону.
Кажется, постоянные переезды и стрессы сделали свое дело. По социальным сетям гуляют свежие фото и видео звезды, которая уехала из России и с недавних пор живет на Кипре. Ходят слухи, что здоровье Примадонны отечественной эстрады пошатнулось. И, глядя на нее, интернет-пользователи не сомневаются, что дело совсем плохо.
На новых кадрах исполнительница запечатлена в растрепанном парике и с перекошенным лицом мумии. Знаменитость подозревают в увеличении губ, отмечая, что популярная процедура явно не пошла ей на пользу. Хейтеры злорадствуют, заявляя, что Алла Борисовна сильно постарела, поэтому вблизи на нее страшно смотреть.