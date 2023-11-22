Растрепанный парик, лицо мумии: на Пугачеву вблизи страшно смотреть (фото)

Алла Пугачева из тех женщин, чей внешний вид всегда будет волновать народ. Обсудить публике действительно есть что. За прошедшее время певица заметно изменилась, причем не в лучшую сторону.

Кажется, постоянные переезды и стрессы сделали свое дело. По социальным сетям гуляют свежие фото и видео звезды, которая уехала из России и с недавних пор живет на Кипре. Ходят слухи, что здоровье Примадонны отечественной эстрады пошатнулось. И, глядя на нее, интернет-пользователи не сомневаются, что дело совсем плохо.

На новых кадрах исполнительница запечатлена в растрепанном парике и с перекошенным лицом мумии. Знаменитость подозревают в увеличении губ, отмечая, что популярная процедура явно не пошла ей на пользу. Хейтеры злорадствуют, заявляя, что Алла Борисовна сильно постарела, поэтому вблизи на нее страшно смотреть.